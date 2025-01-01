Lenßen & Partner
Folge 83: Die Leiche in meinem Bett
22 Min.
Nach einem One-Night-Stand wacht ein junger Student neben einer toten, blutüberströmten Frau auf. Er behauptet, einen Blackout zu haben und sich an nichts erinnern zu können. Doch dann ist die Leiche spurlos verschwunden ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1