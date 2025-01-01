Auf den Strich für Baby JustinJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 86: Auf den Strich für Baby Justin
23 Min.
Die Mandantin ist verzweifelt: Ihre 17-jährige Tochter kümmert sich nicht um ihr Baby. Das Jugendamt droht bereits, den kleinen Justin in eine Pflegefamilie zu geben. Die Ermittler observieren die junge Mutter und machen eine schockierende Entdeckung: Das Mädchen trinkt regelmäßig Alkohol und geht auf den Strich! Kann Ingo Lenßen verhindern, dass die Familie an den Exzessen der Tochter zerbricht?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1