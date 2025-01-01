Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 8Folge 88
23 Min.Ab 12

Die Mandantin ist seit sechs Jahren auf der Suche nach ihrem verschwundenen Sohn. Er hat einen Geldtransporter überfallen und ist deshalb untergetaucht. Dann hört die Mandantin seine Stimme im Radio und beauftragt Lenßen und Partner. Tatsächlich können die Ermittler den Sohn finden. Als sie mit ihm sprechen wollen, wird Sebastian von ihm und seinem Komplizen niedergeschlagen. Ist der Sohn der Mandantin ins kriminelle Milieu abgerutscht?

SAT.1
