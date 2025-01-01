Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Lerne zu verlieren

SAT.1Staffel 8Folge 93
Lerne zu verlieren

Folge 93: Lerne zu verlieren

23 Min.Ab 12

Der Mandant ist am Boden zerstört: Er wurde aus heiterem Himmel fristlos entlassen. Lenßen & Partner finden auf seinem Firmenrechner Sex-Mails, die auch an seine Ehefrau weitergeleitet wurden. Offenbar setzt jemand alles daran, das Leben des Mandanten privat wie beruflich zu zerstören. Die Spur führt zu seinem besten Freund.

