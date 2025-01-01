Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 98
22 Min.Ab 12

Der Mandant ist verzweifelt: Seine 17-jährige Tochter hat Probleme auf der Arbeit und trinkt deshalb regelmäßig Alkohol. Die Ermittler observieren das Mädchen und finden heraus, dass sie von ihren Kollegen sexuell belästigt wird. Sebastian Thiele schleust sich verdeckt am Arbeitsplatz ein und erfährt von den Kollegen, dass das Mädchen Nacktfotos von sich im Internet veröffentlicht hat.

