Staffel 1Folge 10vom 14.12.2025
LKW-Bergung extrem
Folge 10: Einsatz am Kanal
43 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 12
Steve und Marta werden vor eine Herausforderung gestellt, als sie einen ausgebrannten Van abschleppen sollen. Unterdessen begibt sich Fluff in einen Wettlauf mit der Zeit, als er einen mit Asphalt beladenen Lkw bergen soll. Gelingt es ihm den Lastwagen abzuschleppen, bevor die Ladung austrocknet und hart wird?
LKW-Bergung extrem
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Keshet International