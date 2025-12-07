Staffel 1Folge 2vom 07.12.2025
LKW-Bergung extrem
Folge 2: Hilfe für den Pannenhelfer
42 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 12
Als ein 40-Tonner in einer Kurve umkippt, muss das gesamte Crouch Recovery-Team mit anpacken. Die Mitarbeiter und vor allem Boss Adam stehen enorm unter Druck, denn die vielbefahrene Straße muss bis zum Ende der Bergung gesperrt bleiben. Die Witterungsbestände und der Zeitdruck machen es den Abschleppern nicht gerade einfach ...
LKW-Bergung extrem
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Keshet International