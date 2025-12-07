Zum Inhalt springenBarrierefrei
LKW-Bergung extrem

Staffel 1Folge 2vom 07.12.2025
Hilfe für den Pannenhelfer

Hilfe für den Pannenhelfer

Folge 2: Hilfe für den Pannenhelfer

42 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 12

Als ein 40-Tonner in einer Kurve umkippt, muss das gesamte Crouch Recovery-Team mit anpacken. Die Mitarbeiter und vor allem Boss Adam stehen enorm unter Druck, denn die vielbefahrene Straße muss bis zum Ende der Bergung gesperrt bleiben. Die Witterungsbestände und der Zeitdruck machen es den Abschleppern nicht gerade einfach ...

