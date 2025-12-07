Staffel 1Folge 6vom 07.12.2025
LKW-Bergung extrem
Folge 6: Gefährlicher Stau
42 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 12
In einem eigentlich ruhigen Dörfchen wartet ein neuer Job auf die Abschlepper, als sich ein Lkw auf einem matschigen Privatweg festfährt. Die Bergung gestaltet sich besonders schwer, denn nicht nur der Matsch ist eine Herausforderung, sondern auch eine lange Hecke, die dem Abschleppfahrzeug den Weg versperrt. Unterdessen muss Rory auf einer vielbefahrenen Straße arbeiten und bringt sich damit mehr als einmal in Gefahr ...
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Keshet International