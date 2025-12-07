Zum Inhalt springenBarrierefrei
LKW-Bergung extrem

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 4vom 07.12.2025
Folge 4: Diesel auf der Autobahn

43 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 12

Ausgerechnet auf einer der meist befahrensten Straßen Großbritanniens kollidiert ein Lkw mit einem anderen Fahrzeug und verliert Diesel. Während die Lichtverhältnisse immer schlechter werden und die abendliche Rush Hour für Zeitdruck sorgt, müssen die Abschlepper möglichst schnell den Tank stopfen und den riesigen Truck von der Straße bekommen ...

