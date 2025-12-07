Staffel 1Folge 3vom 07.12.2025
LKW-Bergung extrem
Folge 3: Schlammige Schlachten
43 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 12
Ein verunglückter, voll belanderer Lkw blockiert eine wichtige Verkehrsader. Das Crouch Recovery-Team muss schnell arbeiten, um den Lastwagen wieder auf die Räder zu bekommen, bevor die Rush Hour beginnt. Doch zu allem Unglück muss noch die Ladung aus dem Schwerlasttransporter entfernt werden, bevor sie mit der Bergung beginnen können ...
Weitere Folgen in Staffel 1
LKW-Bergung extrem
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:GB, 2018
12
© Keshet International