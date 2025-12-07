Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

LKW-Bergung extrem

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 8vom 07.12.2025
Abgesoffen

AbgesoffenJetzt kostenlos streamen

LKW-Bergung extrem

Folge 8: Abgesoffen

43 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 12

Nachdem ein 20 Tonnen schwerer Bagger in die Themse gestürzt ist, müssen Marta und Fluff ihre Kräfte bündeln, um das Gefährt sicher zu bergen. Doch dieser Job verläuft alles andere als glatt. Unterdessen muss Rory einen Sprinter abschleppen, der eine Fahrbahn für Busse blockiert.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

LKW-Bergung extrem
ProSieben MAXX

LKW-Bergung extrem

Alle 1 Staffeln und Folgen