Staffel 1Folge 8vom 07.12.2025
LKW-Bergung extrem
Folge 8: Abgesoffen
43 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 12
Nachdem ein 20 Tonnen schwerer Bagger in die Themse gestürzt ist, müssen Marta und Fluff ihre Kräfte bündeln, um das Gefährt sicher zu bergen. Doch dieser Job verläuft alles andere als glatt. Unterdessen muss Rory einen Sprinter abschleppen, der eine Fahrbahn für Busse blockiert.
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Keshet International