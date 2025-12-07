Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

LKW-Bergung extrem

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 7vom 07.12.2025
Ein Kran für alle Fälle

Ein Kran für alle FälleJetzt kostenlos streamen

LKW-Bergung extrem

Folge 7: Ein Kran für alle Fälle

42 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 12

Ausgerechnet an einem Freitag zur Rush Hour verliert ein Lkw auf der Straße zum Flughafen seine schwere Ladung. Mit einem speziellen Kran versucht das Team, die verlorene Maschine von der Unfallstelle zu entfernen, bevor es zu Folgeunfällen kommt. Jim muss unterdessen einen liegengebliebenen Bus abschleppen, doch das große Gefährt stellt sogar den erfahrenen Abschlepper vor eine Herausforderung.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

LKW-Bergung extrem
ProSieben MAXX

LKW-Bergung extrem

Alle 3 Staffeln und Folgen