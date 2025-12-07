Staffel 1Folge 7vom 07.12.2025
Ein Kran für alle Fälle
LKW-Bergung extrem
Folge 7: Ein Kran für alle Fälle
42 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 12
Ausgerechnet an einem Freitag zur Rush Hour verliert ein Lkw auf der Straße zum Flughafen seine schwere Ladung. Mit einem speziellen Kran versucht das Team, die verlorene Maschine von der Unfallstelle zu entfernen, bevor es zu Folgeunfällen kommt. Jim muss unterdessen einen liegengebliebenen Bus abschleppen, doch das große Gefährt stellt sogar den erfahrenen Abschlepper vor eine Herausforderung.
LKW-Bergung extrem
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Keshet International
Enthält Produktplatzierungen