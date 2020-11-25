Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas
Folge vom 25.11.2020: Folge 13
44 Min.Folge vom 25.11.2020Ab 12
Eine Ranch-Besitzerin sorgt sich im Callahan County um ihre Kobe-Rinder. Denn auf dem Nachbargrundstück wird scharf geschossen. Ein Jäger legt auf der anderen Seite des Zauns von einem ungünstig positionierten Ansitz aus auf Hirsche an. Der “Texas Game Warden” versucht, zwischen beiden Parteien zu vermitteln. Kegan Gould und Mike Hickerson fahren derweil Patrouille am Rio Grande. Die beiden Wildhüter führen im Grenzgebiet zwischen den USA und Mexiko regelmäßig Personenkontrollen durch. Das Duo unterstützt die Polizei beim Kampf gegen den Drogenhandel.
Genre:Reality, Recht, Tiere
Altersfreigabe:
12
