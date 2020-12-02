Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas
Folge vom 02.12.2020: Folge 18
44 Min.Folge vom 02.12.2020Ab 12
Ein Angler sollte sich wegen eines Verstoßes gegen das Fischereigesetz bei der Justizbehörde melden. Aber dieser Aufforderung ist der Mann nicht nachgekommen. Das fällige Bußgeld hat er auch nicht bezahlt. Deshalb klicken in dieser Folge von „Lone Star Law“ die Handschellen. Wei Wei Startz entlässt unterdessen eine Schleiereule in die Freiheit. Das Tier wurde nach einem Flugunfall in einer Pflegestation aufgepäppelt. Und Jagdaufseher Kegan Gould ist im San Saba County Wilderern auf der Spur. Dort wurde auf einem abgezäunten Privatgelände Rotwild erlegt.
Genre:Reality, Recht, Tiere
Altersfreigabe:
12
