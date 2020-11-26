Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas
Folge vom 26.11.2020: Folge 14
44 Min.Folge vom 26.11.2020Ab 12
Die Geweihe von zwei Weißwedelhirschen haben sich beim Revierkampf ineinander verkeilt. Solche Vorfälle enden oft tödlich für die Wildtiere, aber im Comal County war rechtzeitig ein Helfer zur Stelle. Der Mann konnte die verhakten Zehnender voneinander trennen. Eric Cooper und seine Wildhüter-Kollegin Coley Leonard sprechen dem Retter in der Not für sein beherztes Eingreifen im „Lone Star State“ ein dickes Lob aus. „Texas Game Warden“ Matt Kiel hält derweil am Brazos River gemeinsam mit der Feuerwehr Ausschau nach einem vermissten Schwimmer.
Genre:Reality, Recht, Tiere
Altersfreigabe:
12
