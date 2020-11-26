Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas

Folge 14

DMAXFolge vom 26.11.2020
Folge 14

Folge 14Jetzt kostenlos streamen

Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas

Folge vom 26.11.2020: Folge 14

44 Min.Folge vom 26.11.2020Ab 12

Die Geweihe von zwei Weißwedelhirschen haben sich beim Revierkampf ineinander verkeilt. Solche Vorfälle enden oft tödlich für die Wildtiere, aber im Comal County war rechtzeitig ein Helfer zur Stelle. Der Mann konnte die verhakten Zehnender voneinander trennen. Eric Cooper und seine Wildhüter-Kollegin Coley Leonard sprechen dem Retter in der Not für sein beherztes Eingreifen im „Lone Star State“ ein dickes Lob aus. „Texas Game Warden“ Matt Kiel hält derweil am Brazos River gemeinsam mit der Feuerwehr Ausschau nach einem vermissten Schwimmer.

Alle verfügbaren Folgen