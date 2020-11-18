Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas
Folge vom 18.11.2020: Folge 8
45 Min.Folge vom 18.11.2020Ab 12
Wald-Klapperschlangen stehen im Bundesstaat Texas unter Artenschutz. Dort darf man die Kriechtiere weder töten noch einfangen. Aber auf einem Privatgrundstück stellen die Reptilien für Kinder und Haustiere eine Gefahr dar. Deshalb haben die Eigentümer des Gartens einen Wildhüter zu Hilfe gerufen. Mike Boone fängt den Eindringling ein und siedelte ihn in ein unbewohntes Gebiet um. Und in Amarillo haben Minderjährige angeblich eine Gans erschlagen. Matt Marshall und Shane Lewis gehen der Sache auf den Grund und reden den Übeltätern ins Gewissen.
Genre:Reality, Recht, Tiere
Altersfreigabe:
12
