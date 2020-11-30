Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas

Folge 16

DMAXFolge vom 30.11.2020
Folge 16

Folge 16Jetzt kostenlos streamen

Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas

Folge vom 30.11.2020: Folge 16

44 Min.Folge vom 30.11.2020Ab 12

Ira Zuniga und sein Partner Roel Cantu fahren mit ihrem Boot auf dem Rio Grande Patrouille. Die beiden Wildhüter halten auf dem Grenzfluss Ausschau nach illegalen Stellnetzen. Randolph McGee stellt derweil beim Schusswaffentraining auf einem Übungsgelände seine Zielsicherheit unter Beweis. Danach greift der „Texas Game Warden“ örtlichen Polizeikräften bei einem Fall von häuslicher Gewalt unter die Arme. Und Jagdaufseher Brad Clark kümmert sich in dieser Folge um ein verwaistes Eichhörnchen. Das Jungtier ist im „Lone Star State“ aus dem Nest gefallen.

Alle verfügbaren Folgen