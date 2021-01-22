Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas

Folge 19

DMAXFolge vom 22.01.2021
Folge 19

Folge 19Jetzt kostenlos streamen

Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas

Folge vom 22.01.2021: Folge 19

44 Min.Folge vom 22.01.2021Ab 12

Benny Richards war 25 Jahre lang Wildhüter im „Lone Star State“. An seinem letzten Arbeitstag eilt der Jagdaufseher in Texas einer Kuh zu Hilfe, die von entlaufenen Jagdhunden attackiert wird. Im Training-Center des Parks & Wildlife Departments bereiten sich die neuen Kadetten unterdessen auf ihre Einsätze in der Wildnis vor. Dort lernen Jamal Allen und McKenzie Crow in dieser Folge, wie man einen Alligator einfängt, ohne das Tier zu verletzten. Im Jefferson County fährt Jamal anschließend zum ersten Mal mit einem erfahrenen Kollegen Patrouille.

Alle verfügbaren Folgen