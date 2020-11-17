Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas
Folge vom 17.11.2020: Folge 7
44 Min.Folge vom 17.11.2020Ab 12
Zerstörung von Beweismitteln und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte: Ben und Chelsea Bailey kontrollieren im „Lone Star State“ Krabben- und Garnelenboote. Die Besatzungen dürfen pro Tag maximal hundert Kilo fangen. Aber einige schwarze Schafe halten sich nicht an das vorgeschriebene Limit. Als die „Texas Game Wardens“ auf der Bildfläche erscheinen, dreht ein Kapitän ab und entleert seinen Fang im Hafenbecken. Mit dieser törichten Aktion handelt sich der Fischer großen Ärger ein. Und im Taylor County klicken in dieser Folge die Handschellen.
Genre:Reality, Recht, Tiere
Altersfreigabe:
12
