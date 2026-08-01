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Lou!

Pizza-Panik

KinderweltStaffel 1Folge 12vom 01.08.2026
Pizza-Panik

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Lou!

Folge 12: Pizza-Panik

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Lou will mit ihrer Mutter, Richard und Mina zusammen bei Gino gemütlich zu Mittag essen. Als Gino erfährt, dass Richard und Lous Mutter ein Auge aufeinander geworfen haben, will er dem Traummann in spe erst mal gehörig auf den Zahn fühlen. Unglücklicherweise werden die beiden während des Gesprächs im Kühlraum eingesperrt und die Gäste im Restaurant werden langsam ungeduldig.

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