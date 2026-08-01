Lou!
Folge 6: Tapeten-Wechsel
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Lou hat es satt, ständig für ihre Mutter den Haushalt machen zu müssen, während diese immer nur faul auf dem Sofa herumliegt und nichts als ihre Videospiele im Kopf hat. Also beschließt Lou, das Wochenende bei Mina zu verbringen, um ihre Mutter dazu zu bringen, sich endlich einmal selbst um den Haushalt zu kümmern.
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Lou!
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: GO-N Productions / Editions Glénat