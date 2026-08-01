Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lou!

Märchen-Prinz

KinderweltStaffel 1Folge 8vom 01.08.2026
Märchen-Prinz

Märchen-PrinzJetzt kostenlos streamen

Lou!

Folge 8: Märchen-Prinz

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Die Wohnung nebenan soll endlich neu vermietet werden. Lou träumt davon, dass dort der Märchenprinz einzieht, der perfekt zu ihrer Mutter passt. Schnell hat Lou den idealen Kandidaten ausgemacht und tut alles dafür, dass dieser die Wohnung auch bekommt. Aber ist er auch wirklich der Richtige?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lou!
Kinderwelt
Lou!

Lou!

Alle 5 Staffeln und Folgen