Lou!
Folge 4: Puppen-Drama
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Nach langer Zeit spielen Lou und Mina mal wieder mit ihren Puppen. Schnell merken sie jedoch, dass der Zauber, den sie als kleine Kinder dabei verspürten, verloren gegangen ist. Mina schlägt vor, stattdessen ins Kino zu gehen, doch Lou muss ablehnen, da sie kein Geld hat.
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Lou!
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: GO-N Productions / Editions Glénat