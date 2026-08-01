Lou!
Folge 5: Pyjama-Party
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Lou muss mit ansehen, wie ihr heimlicher Schwarm Tristan ein Mädchen aus ihrer Klasse mit zu sich nach Hause nimmt. Als sie versucht, ihn und Solène durch ihr Fernglas in seinem Zimmer auszuspähen, zieht Tristan den Vorhang zu. Lou befürchtet, dass sich zwischen den beiden mehr entwickelt als nur eine Freundschaft. Sie beginnt zu verzweifeln.
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Lou!
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: GO-N Productions / Editions Glénat