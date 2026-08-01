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Lou!

Schaffens-Krise

KinderweltStaffel 1Folge 9vom 01.08.2026
Schaffens-Krise

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Lou!

Folge 9: Schaffens-Krise

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Lous Mutter hat eine Schaffenskrise und leidet unter Antriebslosigkeit. Lou möchte ihr gern helfen, weiß aber nicht recht wie. Mina glaubt, dass eine neue Liebe bei Lous Mutter schlummernde Energien freisetzen könnte. Dafür wäre Richard, der neue Nachbar und vermeintliche Märchenprinz, natürlich genau der Richtige.

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