California Dreaming vs. New York State of Mind, wird Gavin Newsom Präsident?, Roadtrip-NostalgieJetzt kostenlos streamen
Make America GOOD Again
Folge 13: California Dreaming vs. New York State of Mind, wird Gavin Newsom Präsident?, Roadtrip-Nostalgie
Bist du Team Kalifornien oder Team New York? Zwei Bundesstaaten, ein Land – und doch könnten sie unterschiedlicher kaum sein. In dieser Folge von „Make America GOOD Again“ sprechen KT Guttenberg und Ricardia Bramley über zwei amerikanische Gegensätze, die gleichzeitig politische, kulturelle und gesellschaftliche Sehnsuchtsorte sind: Kalifornien und New York. Wie lebt und arbeitet es sich eigentlich in Kalifornien? Dreht sich dort wirklich alles um Filmindustrie und Tech Bros? Und ist New York tatsächlich so hart, schnell und kompromisslos, wie sein Ruf es verspricht? Wir werfen einen Blick auf die kulturellen und historischen Entwicklungen beider Staaten. Auch politisch wird es spannend: Wir sprechen über Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom und seine möglichen Ambitionen auf die Präsidentschaft, über den umstrittenen Ex-Bürgermeister Rudy Giuliani und über den aktuellen Bürgermeister von New York, Zohran Mamdani – zwei Figuren, die unterschiedlicher kaum sein könnten und doch jeweils für ihre Stadt stehen. Es wird auch spielerisch: Wir testen, wie sattelfest KT Guttenberg bei den klassischen amerikanischen Roadtrip-Songs ist – und klären ganz nebenbei eine der wichtigsten Fragen überhaupt: Wo gibt es eigentlich das beste Diner in New York? Make America GOOD Again – die neue Folge. Viel Vergnügen! Ricardias Playlist-Empfehlung:_x000B_https://open.spotify.com/playlist/62JBo6YXXHj8jdmwPJM6d5?si=9c98edec4ab24fc5 Credits:_x000B_© BEEF Season 2 Trailer / Netflix: https://youtu.be/ZtQoofDhJOM?si=Lu45uNxqHyL8_zAu Nicht vergessen: Lasst uns gerne eine Bewertung auf Spotify, Apple und Co. Wir freuen uns, von euch zu hören. Ihr habt auch eine Meinung oder einen Themenvorschlag? Was an Amerika versteht ihr nicht? Schreibt es uns: mag@openminds.media Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Ideen. "Make America GOOD Again" findet ihr überall wo's Podcasts gibt: Spotify: https://open.spotify.com/show/35hEyPYLSc6rb7uNGWqS56?si=3e3ede523d6f4830 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/gysi-gegen-guttenberg-der-deutschland-podcast/id1691289545?l=en-GB&i=1000748443010 Make America GOOD Again ist ein Guttenberg-Podcast, produziert von unserer Open Minds Media. Weitere Sende-Hinweise: Dienstags kommt "Land in Sicht" der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends Mittwochs seht ihr KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Donnerstags gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir euch mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Finde Make America GOOD Again auf: Instagram: https://www.instagram.com/make.america.good.again?igsh=bDgydngwMXBodzd2 tiktok: https://www.tiktok.com/@make.america.good.again youtube: https://youtube.com/@MakeAmericaGOODagainDerUS-Talk?si=uoF8PXLDeSf3DfLw
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