Trump entkommt im Food Truck! Mamdani vs. Amazon. Boykott bei den Grammys. Born in the USA?Jetzt kostenlos streamen
Make America GOOD Again
Folge 28: Trump entkommt im Food Truck! Mamdani vs. Amazon. Boykott bei den Grammys. Born in the USA?
Trump aus Air Force One geschmuggelt, BTS ohne Grammys und ein Mann im Glaskasten: Amerika liefert wieder Geschichten, die man sich kaum ausdenken könnte. Eine Szene wie aus einem Hollywoodfilm: Donald Trump wird aus Air Force One geschmuggelt. Ricardia Bramley und KT Guttenberg schauen genauer hin und landen dabei bei einem ebenso ungewöhnlichen Netflix-Werbegag: Warum lebt ein Mann in einem Glaskasten auf dem Sunset Boulevard? Von Los Angeles geht es nach New York, wo Zoran Mamdani längst zum Bürgermeister der Herzen geworden ist. Doch wie lange hält die Euphorie, wenn der neue Bürgermeister es mit Konzernen wie Amazon zu tun bekommt? Während New York über seine politische Zukunft diskutiert, versucht Donald Trump erneut, das Geburtsrecht einzuschränken. Reicht es künftig nicht mehr aus, in den USA geboren zu sein, um US-Bürgerin oder US-Bürger zu werden? Auch BTS sorgt für Gesprächsstoff: Nachdem die Grammys eine neue Kategorie eingeführt haben, pfeift die K-Pop-Band auf die Preisverleihung. Danach führt die Folge noch an einen besonderen Ort in Frankreich und zu einem Buch, in dem sich eine Autorin fragt, was es eigentlich bedeutet, Amerikanerin zu sein. Make America GOOD Again – die neue Folge. Viel Vergnügen! Buchempfehlung: You Are Not American - Amanda Frost: https://mt.ebook.de/de/product/39017993/amanda_frost_you_are_not_american.html All the Light We Cannot See - Anthony Doerr: https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1033517942 Credits: ©CBS: https://www.tiktok.com/@cbsla/video/7671409270449114382?_r=1&_t=ZG-98qerWV0Jm5 Ihr habt auch eine Meinung oder einen Themenvorschlag? Was an Amerika versteht ihr nicht? Schreibt es uns: mag@openminds.media Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Ideen. Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/MakeAmericaGOODagain "Make America GOOD Again" findet ihr überall wo's Podcasts gibt: Spotify: https://open.spotify.com/show/35hEyPYLSc6rb7uNGWqS56?si=3e3ede523d6f4830 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/gysi-gegen-guttenberg-der-deutschland-podcast/id1691289545?l=en-GB&i=1000748443010 Make America GOOD Again ist ein Guttenberg-Podcast, produziert von unserer Open Minds Media. Weitere Sende-Hinweise: Dienstags kommt "Land in Sicht" der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends Mittwochs seht ihr KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Donnerstags gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir euch mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Finde Make America GOOD Again auf: Instagram: https://www.instagram.com/make.america.good.again?igsh=bDgydngwMXBodzd2 tiktok: https://www.tiktok.com/@make.america.good.again youtube: https://youtube.com/@MakeAmericaGOODagainDerUS-Talk?si=uoF8PXLDeSf3DfLw
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick