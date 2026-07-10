Just Married! Ja-Wort in Vegas, Bridesmaids, Taylor & Travis. Plus: Trumps Anti-KommunismusJetzt kostenlos streamen
Make America GOOD Again
Folge 23: Just Married! Ja-Wort in Vegas, Bridesmaids, Taylor & Travis. Plus: Trumps Anti-Kommunismus
Donald Trump zeigt plötzlich eine Seite, die man von ihm kaum kennt. Taylor Swift heiratet – und Amerika feiert sich selbst. Donald Trump zeigt sich in einem ungewöhnlichen Video mit der Second Lady von einer Seite, die man nur selten sieht. Für Ricardia Bramley und KT Guttenberg Anlass, auf einen Auftritt zu blicken, bei dem ausnahmsweise nicht politische Angriffe, sondern ein Kinderbuch im Mittelpunkt steht. Fast zeitgleich sorgt die Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce für Schlagzeilen. Für das Hostduo der perfekte Anlass, auf die amerikanische Hochzeitskultur zu schauen. Warum wird rund ums Heiraten in den USA so groß gedacht? Weshalb kosten Hochzeiten dort oft ein kleines Vermögen? Und warum gilt die Ehe für viele noch immer als einer der wichtigsten Meilensteine des Lebens? Während Taylor Swift und Travis Kelce ihre Hochzeit feiern, feiern die Vereinigten Staaten ihren 250. Geburtstag. Wie haben die Amerikanerinnen und Amerikaner den Independence Day in diesem Jahr erlebt– zwischen Donald Trumps großer Inszenierung und dem Bewusstsein, dass die Geschichte des Landes weit mehr umfasst als die politischen Schlagzeilen der vergangenen Jahre. Frage ans Publikum: Wir planen eine Sonderfolge: ASK US ANYTHING! In dieser Folge beantworten wir nur eure Fragen. Wie wird die WM mit den USA als Gastgeber? Schwächelt die MAGA-Bewegung? Werden die Mid-terms eine Art Götterdämmerung für Donald Trump? Wenn euch etwas an Amerika betrübt, erfreut, verwirrt, wir wollen es wissen: mag@openminds.media Make America GOOD Again – die neue Folge. Viel Vergnügen! Ricardias Buchempfehlung: I Hope You Elope: A Bridesmaid Survival Guide von Ruhama Wolle. KTs Buchempfehlung: The Wedding von Dorothy West: https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1059403930?ProvID=15326521&gad_source=1&gad_campaignid=23235958775&gbraid=0AAAAADwkCX7SE7R6lNWpBAw9Nhh_MVkQR&gclid=Cj0KCQjwjb3SBhDgARIsAMKiWzirDfxzMmT8T7aRd3a1hxjung7xHo0cp0Ei9ax-WF23hUr5WK5wHp0aAhQnEALw_wcB Credits: ©YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=viuTVROSAIA ©TikTok: https://www.tiktok.com/@brutamerica/video/7577590245558865165?_r=1&_t=ZG-97tEt7D0g7N Ihr habt auch eine Meinung oder einen Themenvorschlag? Was an Amerika versteht ihr nicht? Schreibt es uns: mag@openminds.media Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Ideen. Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/MakeAmericaGOODagain "Make America GOOD Again" findet ihr überall wo's Podcasts gibt: Spotify: https://open.spotify.com/show/35hEyPYLSc6rb7uNGWqS56?si=3e3ede523d6f4830 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/gysi-gegen-guttenberg-der-deutschland-podcast/id1691289545?l=en-GB&i=1000748443010 Make America GOOD Again ist ein Guttenberg-Podcast, produziert von unserer Open Minds Media. Weitere Sende-Hinweise: Dienstags kommt "Land in Sicht" der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends Mittwochs seht ihr KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Donnerstags gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir euch mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Finde Make America GOOD Again auf: Instagram: https://www.instagram.com/make.america.good.again?igsh=bDgydngwMXBodzd2 tiktok: https://www.tiktok.com/@make.america.good.again youtube: https://youtube.com/@MakeAmericaGOODagainDerUS-Talk?si=uoF8PXLDeSf3DfLw
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