Florida Special: Golfplatz-Wahn, Country-Musik, Alligator-Alpträume & Trumps fieser SteuertrickJetzt kostenlos streamen
Make America GOOD Again
Folge 16: Florida Special: Golfplatz-Wahn, Country-Musik, Alligator-Alpträume & Trumps fieser Steuertrick
KT Guttenberg und Ricardia Bramley haben beide lange dort gelebt und plaudern aus dem Nähkästchen über ihre Erfahrungen in Florida. Trump lebt hier, nirgendwo in den USA gibt es mehr Golfplätze – und der legendäre „Florida-Man“ ist längst ein eigenes Internet-Phänomen. In dieser Folge von „Make America GOOD Again“ dreht sich alles um den US-Bundesstaat Florida. KT Guttenberg und Ricardia Bramley sprechen darüber, warum Florida vor allem für viele New Yorker so attraktiv ist und weshalb sich dort besonders gerne Firmen ansiedeln. Es geht um Alligatoren, um skurrile Gesetze und um die besondere Identität eines Staates, der für viele wie kein anderer in den USA ist. Außerdem sprechen die beiden darüber, wer den Sunshine State wirklich entdeckt hat – und welche Absurditäten Florida bis heute prägen. Natürlich wird es auch persönlich: Beide Hosts haben lange selbst in Florida gelebt und erzählen aus eigener Erfahrung, wie es wirklich ist, ein Florida Resident zu sein. Zwischen kuriosen Geschichten, politischen Eigenheiten und jeder Menge Sunshine-State-Klischees stellt sich die Frage: Was macht Florida eigentlich so besonders? Make America GOOD Again – die neue Folge. Viel Vergnügen! Ricardias Empfehlung: Buchempfehlung: „Vor ihren Augen sahen sie Gott“ https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1062457818 The New Yorker Radio Hour: https://open.spotify.com/show/4ZTHlQzCm7ipnRn1ypnl1Z?si=d5b2b2749a8a4ba9 Credits: © BBC Global Women: https://www.instagram.com/reel/DYZW_0fjegH/?igsh=bWxiOGY4bmhzY3kz Nicht vergessen: Lasst uns gerne eine Bewertung auf Spotify, Apple und Co. Wir freuen uns, von euch zu hören. Ihr habt auch eine Meinung oder einen Themenvorschlag? Was an Amerika versteht ihr nicht? Schreibt es uns: mag@openminds.media Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Ideen. "Make America GOOD Again" findet ihr überall wo's Podcasts gibt: Spotify: https://open.spotify.com/show/35hEyPYLSc6rb7uNGWqS56?si=3e3ede523d6f4830 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/gysi-gegen-guttenberg-der-deutschland-podcast/id1691289545?l=en-GB&i=1000748443010 Make America GOOD Again ist ein Guttenberg-Podcast, produziert von unserer Open Minds Media. Weitere Sende-Hinweise: Dienstags kommt "Land in Sicht" der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends Mittwochs seht ihr KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Donnerstags gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir euch mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Finde Make America GOOD Again auf: Instagram: https://www.instagram.com/make.america.good.again?igsh=bDgydngwMXBodzd2 tiktok: https://www.tiktok.com/@make.america.good.again youtube: https://youtube.com/@MakeAmericaGOODagainDerUS-Talk?si=uoF8PXLDeSf3DfLw
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