Die Wahrheit über die Meinungsfreiheit in den USA, Cancel Culture? Tradwives Reality-CheckJetzt kostenlos streamen
Make America GOOD Again
Folge 15: Die Wahrheit über die Meinungsfreiheit in den USA, Cancel Culture? Tradwives Reality-Check
Darf man in den USA eigentlich noch ungestraft seine Meinung sagen – oder gerät die Meinungsfreiheit zunehmend unter Druck? In dieser Folge von „Make America GOOD Again“ sprechen KT Guttenberg und Ricardia Bramley über den Zustand der freien Meinungsäußerung in den USA. Ist Donald Trump der erste Präsident, der die Meinungsfreiheit seiner Bürger einschränken will – während er selbst sagt, was er möchte? Ein aktueller Anlass: Late-Night-Host Stephen Colbert, dessen Sendung kommende Woche ein letztes Mal on air geht. Steckt mehr dahinter – etwa unliebsame politische Äußerungen? Wir schauen auf den Fall und ordnen ihn im Kontext der amerikanischen Medienlandschaft ein. Dabei werfen wir auch einen Blick zurück: Die USA haben eine lange Geschichte, in der die Meinungsfreiheit immer wieder unter Druck stand. Was bedeutet das für die Gegenwart – und wohin entwickelt sich das Land? Und es wird auch spielerisch: Wir testen, wie sattelfest KT Guttenberg bei politischen Vokabeln ist. Am Ende bleibt die große Frage: Findet Amerika wieder zurück zu einer starken Meinungs- und Pressefreiheit? Make America GOOD Again – die neue Folge. Viel Vergnügen! Ricardias Empfehlung:_x000B_https://open.spotify.com/episode/4T1tiscPatLnivCxMcrlC0?si=f6213e1209c74fb5 Nicht vergessen: Lasst uns gerne eine Bewertung auf Spotify, Apple und Co. Wir freuen uns, von euch zu hören. Ihr habt auch eine Meinung oder einen Themenvorschlag? Was an Amerika versteht ihr nicht? Schreibt es uns: mag@openminds.media Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Ideen. "Make America GOOD Again" findet ihr überall wo's Podcasts gibt: Spotify: https://open.spotify.com/show/35hEyPYLSc6rb7uNGWqS56?si=3e3ede523d6f4830 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/gysi-gegen-guttenberg-der-deutschland-podcast/id1691289545?l=en-GB&i=1000748443010 Make America GOOD Again ist ein Guttenberg-Podcast, produziert von unserer Open Minds Media. Weitere Sende-Hinweise: Dienstags kommt "Land in Sicht" der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends Mittwochs seht ihr KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Donnerstags gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir euch mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Finde Make America GOOD Again auf: Instagram: https://www.instagram.com/make.america.good.again?igsh=bDgydngwMXBodzd2 tiktok: https://www.tiktok.com/@make.america.good.again youtube: https://youtube.com/@MakeAmericaGOODagainDerUS-Talk?si=uoF8PXLDeSf3DfLw
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