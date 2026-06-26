JD Vance sieht Gott. Obama-Nostalgie. Google rettet uns vor den Mücken!Jetzt kostenlos streamen
Make America GOOD Again
Folge 21: JD Vance sieht Gott. Obama-Nostalgie. Google rettet uns vor den Mücken!
Will sich J.D. Vance von Donald Trump lösen? Wie blickt man heute auf Obamas Präsidentschaft? Und was hat es mit einer Mülltonne in Knicks-Farben auf sich? J.D. Vance sorgt mit seinem neuen Buch für Fragen über seine politische Zukunft. Ricardia Bramley und KT Guttenberg schauen darauf, ob daraus ein eigener Weg entstehen könnte – und wie viel Abstand Vance überhaupt zu Donald Trump gewinnen kann, nachdem er jahrelang an seiner Seite stand. Auch seine Verbindung zu Tech-Milliardär Peter Thiel wird dabei genauer betrachtet. Während Vance über seine eigene politische Zukunft nachdenkt, blickt die USA auch auf das Vermächtnis eines anderen Präsidenten: Barack Obama hat sein Presidential Center in Chicago eröffnet. Anlass für die Frage, wie seine Amtszeit heute bewertet wird, was von seiner Präsidentschaft geblieben ist und ob die spätere Wahl von Donald Trump durch seine Politik zu seiner Amtszeit begünstigt wurde. Schon mal einen Mülleimer geklaut? In New York wird ausgerechnet eine öffentliche Mülltonne in Knicks-Farben zum begehrten Erinnerungsstück. Eine neue Kategorie bei Make America GOOD Again nimmt die kuriosen Geschichten der Woche unter die Lupe – und knüpft damit an eine Frage aus der letzten Folge an: Wie sauber ist New York eigentlich? Und dann gibt es noch ein kleines Sommerproblem mit großer Nerv-Qualität: Mückenstiche. Ausgerechnet Google will dafür jetzt eine Lösung haben – und die Idee dahinter klingt erstmal ziemlich überraschend. Frage ans Publikum: Wir planen eine Sonderfolge: ASK US ANYTHING! In dieser Folge beantworten wir nur eure Fragen. Wie wird die WM mit den USA als Gastgeber? Schwächelt die MAGA-Bewegung? Werden die Mid-terms eine Art Götterdämmerung für Donald Trump? Wenn euch etwas an Amerika betrübt, erfreut, verwirrt, wir wollen es wissen: mag@openminds.media Make America GOOD Again – die neue Folge. Viel Vergnügen! KTs Buchempfehlung Gilead: https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1050457739?ProvID=15326503&gad_source=1&gad_campaignid=23447062983&gbraid=0AAAAADwkCX5XoYPR813lSUHnJDuhcQtVT&gclid=Cj0KCQjwo_PRBhDNARIsAEcVALUWjigHbERqBh26vwHIJl2My754oIARhTfeWUlbz1Vx7K9CdcOtjfgaArUaEALw_wcB Credits: ©https://www.instagram.com/reel/DZzDKgHga6q/ Ihr habt auch eine Meinung oder einen Themenvorschlag? Was an Amerika versteht ihr nicht? Schreibt es uns: mag@openminds.media Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Ideen. "Make America GOOD Again" findet ihr überall wo's Podcasts gibt: Spotify: https://open.spotify.com/show/35hEyPYLSc6rb7uNGWqS56?si=3e3ede523d6f4830 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/gysi-gegen-guttenberg-der-deutschland-podcast/id1691289545?l=en-GB&i=1000748443010 Make America GOOD Again ist ein Guttenberg-Podcast, produziert von unserer Open Minds Media. Weitere Sende-Hinweise: Dienstags kommt "Land in Sicht" der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends Mittwochs seht ihr KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Donnerstags gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir euch mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Finde Make America GOOD Again auf: Instagram: https://www.instagram.com/make.america.good.again?igsh=bDgydngwMXBodzd2 tiktok: https://www.tiktok.com/@make.america.good.again youtube: https://youtube.com/@MakeAmericaGOODagainDerUS-Talk?si=uoF8PXLDeSf3DfLw Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/MakeAmericaGOODagain
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