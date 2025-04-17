Zum Inhalt springenBarrierefrei
Von Berlin bis Mannheim: Ein Tag voller Dates, Trips und TikToks

Staffel 1Folge 11
Folge 11: Von Berlin bis Mannheim: Ein Tag voller Dates, Trips und TikToks

30 Min.Ab 12

Gina reist nach Berlin, Dennis startet früh mit Gym und Drogerie. Paul checkt entspannt den Whirlpool, zeigt Can ein TikTok. Xenia schneidet Paul die Haare, Can packt für Mannheim. Gina hat einen Lasertermin, Xenia fährt mit Carina nach Hof. Paul plant ein Blind Date in Köln. Dennis kocht und telefoniert, Paul geht nochmal einkaufen. Gina trifft Freundinnen, Can verliert beim Shoppen den Autoschlüssel. Gemeinsam wird für den Geburtstag gebacken, gefeiert wird in Mannheim.

