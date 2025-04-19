Zwischen Dates, Dreh und Detox-WhirlpoolJetzt kostenlos streamen
Make Me Famous
Folge 13: Zwischen Dates, Dreh und Detox-Whirlpool
30 Min.Ab 12
Paul startet in Köln mit einem Blind-Date-Dreh und Gina reist aus Berlin zurück – und macht sich dafür sogar im Zug fertig. Xenia nutzt den Tag für Kooperationen mit ihrer Freundin, während Can nach familiärer Pause zurück ist – direkt mit einem Fotoshooting in Boxershorts. In München füllt Dennis den Kühlschrank, geht ins Gym und telefoniert mit seiner Freundin. Gina kümmert sich um den Whirlpool – PH-Wert, Chlor & Co. Am Abend holt Can Paul vom Bahnhof ab. Die Villa ist wieder vereint.
Make Me Famous
Genre:Reality
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn