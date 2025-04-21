Zum Inhalt springenBarrierefrei
Make Me Famous

Von Bühne bis Burger – ein Tag voller Highlights

Von Bühne bis Burger – ein Tag voller Highlights

Folge 15: Von Bühne bis Burger – ein Tag voller Highlights

30 Min.Ab 12

Dennis reist mit Freundin Nancy zurück nach München, wo sich alle WG-Bewohner:innen wieder versammeln. Während Xenia Kooperationen dreht und Can das Shooting vorbereitet, machen sich Gina und Paul bereit fürs Event bei Sam Dylan – und landen dort sogar auf der Bühne. Zuhause wird gekocht, auswärts gesungen: Xenia und Can gönnen sich Burger und liefern eine spontane Performance in der Parkgarage. Ein Abend zwischen Spotlights und Alltagsmomenten.

