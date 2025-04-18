Aufbruch, Alltag & ein Hauch von GlamJetzt kostenlos streamen
Make Me Famous
Folge 12: Aufbruch, Alltag & ein Hauch von Glam
30 Min.Ab 12
Der Tag beginnt entspannt – mit Kaffee im Bett für Gina und Reisevorbereitungen bei Paul und Dennis. Während Gina zum Friseur geht und Xenia ihr Auto aus der Werkstatt holt, wird in der Villa "Make Me Famous" geschaut. Paul reist mit dem Zug nach Köln fürs Blind Date, Dennis folgt für die FIBO. Unterwegs wird noch gearbeitet, eingekauft und geplant – Xenia lässt sich in Tschechien stylen und denkt über neue Inhalte nach. Ein Tag voller Bewegung, Beauty und Missionen in ganz Deutschland.
