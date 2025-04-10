Neue Bewohner und ein Tag voller Überraschungen in der VillaJetzt kostenlos streamen
Make Me Famous
Folge 4: Neue Bewohner und ein Tag voller Überraschungen in der Villa
30 Min.Ab 12
Dennis, Gina und Xenia starten ihren Tag. Gina telefoniert mit Steff Jerkel über einen Mallorca-Trip. Bewerber Paul kommt, wird begrüßt und durch die Villa geführt, gefolgt von Nena. Die Creator wählen Paul als 5. Bewohner, was ihm per FaceTime mitgeteilt wird. Can, Xenia und Gina fahren einkaufen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Make Me Famous
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn