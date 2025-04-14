Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Make Me Famous

Vormittags-Chaos, nachmittags Content und abends Freundschaft

JoynStaffel 1Folge 8
Vormittags-Chaos, nachmittags Content und abends Freundschaft

Vormittags-Chaos, nachmittags Content und abends FreundschaftJetzt kostenlos streamen

Make Me Famous

Folge 8: Vormittags-Chaos, nachmittags Content und abends Freundschaft

30 Min.Ab 12

Dennis frühstückt, erklärt sein Party-Fernbleiben, dreht Content und geht ins Gym. Gina genießt Pasta auf Malle, landet später in München und wird von Dennis abgeholt. Xenia reist zu ihren Eltern. Paul trifft Marion, Can erkundet die Stadt – und der Abend endet mit Wein und Wohlfühlmomenten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Make Me Famous
Joyn
Make Me Famous

Make Me Famous

Alle 1 Staffeln und Folgen