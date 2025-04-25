Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Make Me Famous

Podcast‑Premiere, PR‑Pakete & Rooftop‑Rhythm

JoynStaffel 1Folge 19
Podcast‑Premiere, PR‑Pakete & Rooftop‑Rhythm

Podcast‑Premiere, PR‑Pakete & Rooftop‑RhythmJetzt kostenlos streamen

Make Me Famous

Folge 19: Podcast‑Premiere, PR‑Pakete & Rooftop‑Rhythm

30 Min.Ab 12

Dennis startet gestylt in den Tag, Paul jubelt über eine Event‑Zusage. Can plant in Mannheim eine Verlosung für Paul, zeigt erste PR‑Goodies und hilft in der Schneiderei seiner Mutter, bevor er Richtung München fährt. Xenia bereitet sich auf ihren Auftritt im Podcast „Reality TV Check“ vor und nimmt die Folge auf. Nach dem Stadtbummel von Dennis & Nancy trifft sich die Crew zum Einkauf, dann ruft die Rooftop‑Party: Paul, Gina, Xenia feiern – und Can stößt rechtzeitig dazu.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Make Me Famous
Joyn
Make Me Famous

Make Me Famous

Alle 1 Staffeln und Folgen