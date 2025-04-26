Schwindel, Grillflamme und Villa‑TalksJetzt kostenlos streamen
Make Me Famous
Folge 20: Schwindel, Grillflamme und Villa‑Talks
30 Min.Ab 12
Der Tag startet gemächlich: Dennis fühlt sich schwindlig, bereitet mit Nancy Frühstück und dreht ein Rezeptvideo für Instagram. Tim und Severin, bei der Party kennengelernt, wachen in der Villa auf. Xenia, Paul, Can und die Gäste holen Cans Auto ab und stärken sich unterwegs. Später filmen Dennis und Nancy ein Fragespiel für Paare und legen eine Trainingseinheit im Home‑Gym ein. Am Abend glüht der Grill, alle genießen das Essen und sprechen offen über Hass im Netz.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Make Me Famous
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn