Verletzte Vergangenheit & StromproblemeJetzt kostenlos streamen
Make Me Famous
Folge 21: Verletzte Vergangenheit & Stromprobleme
30 Min.Ab 12
Paul und Can feiern bis in den Vormittag, während Dennis beim Kurs von alten Fußballverletzungen ausgebremst wird – emotionale Erinnerungen inklusive. Gina kämpft mit ihrer Mutter gegen einen Stromausfall an, bevor sie die Villa verlässt. Dennis und Nancy entspannen, Xenia reist heim und berichtet von einem Polizeibrief wegen eines Blitzers. Am Abend geht’s ruhig weiter: Fastfood, Sonne, Pool und Vorbereitungen für Pauls Verlosungsshooting – ein Tag voller kleiner Geschichten und großer Gefühle.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn