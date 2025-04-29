Sushi, Rubbellose & Regen auf dem RummelJetzt kostenlos streamen
Make Me Famous
Folge 23: Sushi, Rubbellose & Regen auf dem Rummel
30 Min.Ab 12
Dennis startet mit Frühstück in den Tag und geht mit Nancy ins Gym. Xenia ist noch in der Heimat, fährt mit Freundinnen nach Tschechien und überrascht Paul mit einem Geschenk. Während Dennis und Nancy arbeiten, kaufen Gina und Can Rubbellose. Am Abend trifft sich die Villa – ohne Xenia – zum Sushiessen. Später geht’s für Paul, Can und Gina in die Bar, wo sie auf Ginas Kumpel David treffen. Xenia feiert derweil mit Freundinnen in Nürnberg – trotz Regen.
