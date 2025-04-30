Vom Club ins Chaos: Familienmomente, Abschiede und frischer Wind in der WGJetzt kostenlos streamen
Make Me Famous
Folge 24: Vom Club ins Chaos: Familienmomente, Abschiede und frischer Wind in der WG
30 Min.Ab 12
Während Xenia nach München zurückkehrt, feiern Paul, Gina und Can noch im Club. Pauls Mutter kommt zu Besuch in die Villa, während Gina letzte Vorbereitungen für ihre Reise nach Mallorca trifft. Es wird gemeinsam gekocht, gelacht und in der Sauna entspannt. Xenia richtet sich ein Datingprofil ein, Can bearbeitet eine Kooperation, und Gina verabschiedet sich von allen – sie fliegt erst nach Mallorca, danach zu einer Show und ist zwei Wochen weg.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Make Me Famous
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn