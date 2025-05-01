Zum Inhalt springenBarrierefrei
Make Me Famous

Feiern, Familie, Freundschaft - wenn gleich zwei WG-Mitglieder Geburtstag haben

Staffel 1Folge 25
Feiern, Familie, Freundschaft - wenn gleich zwei WG-Mitglieder Geburtstag haben

Folge 25: Feiern, Familie, Freundschaft - wenn gleich zwei WG-Mitglieder Geburtstag haben

30 Min.Ab 12

Geburtstagsalarm in der WG: Xenia und Can überraschen Paul, während Dennis’ Freund Paul anreist, um auch ihm zum Geburtstag zu gratulieren. Während Gina Richtung Berlin aufbricht, wird Pauls Ehrentag mit liebevoll gedecktem Tisch gefeiert. Die einen surfen, die anderen entspannen in der Sauna – und Pauls Mutter sorgt für familiären Flair. Can kämpft mit einer Erkältung, Xenia bringt Extensions zurück und abends gibt’s Muffins, Pizza und Serien. Zwischendurch: Follower-Check und Rooftop-Wein.

