Feiern, Familie, Freundschaft - wenn gleich zwei WG-Mitglieder Geburtstag habenJetzt kostenlos streamen
Make Me Famous
Folge 25: Feiern, Familie, Freundschaft - wenn gleich zwei WG-Mitglieder Geburtstag haben
30 Min.Ab 12
Geburtstagsalarm in der WG: Xenia und Can überraschen Paul, während Dennis’ Freund Paul anreist, um auch ihm zum Geburtstag zu gratulieren. Während Gina Richtung Berlin aufbricht, wird Pauls Ehrentag mit liebevoll gedecktem Tisch gefeiert. Die einen surfen, die anderen entspannen in der Sauna – und Pauls Mutter sorgt für familiären Flair. Can kämpft mit einer Erkältung, Xenia bringt Extensions zurück und abends gibt’s Muffins, Pizza und Serien. Zwischendurch: Follower-Check und Rooftop-Wein.
Make Me Famous
Genre:Reality
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn