Make Me Famous
Folge 26: Haarfarben, Herzmomente und heiße Pläne
30 Min.Ab 12
Gina genießt Mallorca mit Freunden, während Dennis seinen Flug nach Bali bucht. Paul und seine Mutter reisen ab, später ist er zurück in der Villa. Xenia packt PR-Pakete aus, Paul färbt sich die Haare, Xenia schneidet sie ihm. Can kocht, das Trio plant Content, fährt in die Stadt, bemalt Keramik und isst Sushi. Dennis macht Wäsche, Gina trifft Bewerberin Larissa. Zum Abschluss kocht Paul für Xenia und Can – danach schauen sie gemeinsam Xenias Musikvideo.
