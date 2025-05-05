Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Make Me Famous

WG-Reunion, Content-Marathon und nächtliches Feiern zwischen Malle und München

JoynStaffel 1Folge 29
WG-Reunion, Content-Marathon und nächtliches Feiern zwischen Malle und München

WG-Reunion, Content-Marathon und nächtliches Feiern zwischen Malle und MünchenJetzt kostenlos streamen

Make Me Famous

Folge 29: WG-Reunion, Content-Marathon und nächtliches Feiern zwischen Malle und München

30 Min.Ab 12

Paul plant seinen Tag und telefoniert mit Nasrin wegen ihres Einzugs. Gina ist auf Mallorca unterwegs, während Xenia sich auf der Rückreise nach München befindet. Can sucht mit seiner Mutter ein Outfit fürs nächste Event und reist mit Freundin Vanessa zurück in die Villa - inklusive Mitbringsel für alle. Paul und Dennis produzieren Content, Dennis zeigt seine Fitness-App. Am Abend ist die WG wieder komplett und geht gemeinsam feiern.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Make Me Famous
Joyn
Make Me Famous

Make Me Famous

Alle 1 Staffeln und Folgen