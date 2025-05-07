Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Make Me Famous

Content-Pläne, City-Trips & ein Abend voller Highlights

JoynStaffel 1Folge 31
Content-Pläne, City-Trips & ein Abend voller Highlights

Content-Pläne, City-Trips & ein Abend voller HighlightsJetzt kostenlos streamen

Make Me Famous

Folge 31: Content-Pläne, City-Trips & ein Abend voller Highlights

30 Min.Ab 12

Xenia und Paul schmieden im Wohnzimmer Pläne für die neue Content-Woche – inspiriert von Nasrin. Die WG produziert Reels, Paul und Can erkunden die Stadt. Dennis erstellt ein Starter-Paket für Xenia, während Gina in Köln am Set von „Most Wanted“ steht. Abends Event-Zeit: Can, Paul und Xenia kämpfen sich durch den Andrang. Dennis relaxt mit Nancy in der Sauna. Nasrin reist nach Köln, Can trifft Freunde, und später sammeln alle gemeinsam neue Eindrücke auf dem Event.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Make Me Famous
Joyn
Make Me Famous

Make Me Famous

Alle 1 Staffeln und Folgen