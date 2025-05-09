Zum Inhalt springenBarrierefrei
Make Me Famous

Abschied, Ankunft, Überraschung – Ein Tag voller Wege

Abschied, Ankunft, Überraschung – Ein Tag voller Wege

Folge 33: Abschied, Ankunft, Überraschung – Ein Tag voller Wege

30 Min.Ab 12

Nasrin kehrt früh morgens aus Köln zurück, während Dennis mit Tee und Online-Workout in den Tag startet. Paul, Xenia und Can planen ihre Heimreisen – Hof, Mannheim, Thüringen. Nach einer chaotisch hinterlassenen Villa und kleinen Kommunikationspannen trennen sich ihre Wege. Nasrin dreht auf der Dachterrasse, Paul wird von seiner Mutter abgeholt und überrascht später Freundinnen in seiner Heimat. Can kocht und massiert seine Mutter, während Xenia ihm ihre Modelmappe zeigt.

