Make Me Famous

Von Abschieden, Auszügen & einem Frühlingsfest voller Kontraste

Folge 35: Von Abschieden, Auszügen & einem Frühlingsfest voller Kontraste

30 Min.Ab 12

Nasrin packt ihre Sachen und verlässt die MMF Villa – Josh hilft beim Umzug. Während Can mit Fieber flachliegt, feiern Xenia und Anastasia auf dem Frühlingsfest. Paul wird von Xenia aus Köditz abgeholt – später stoßen sie in München wieder zusammen. Dennis und Nancy genießen Minigolf, Sauna und ein Event, während Paul sich von Freundin Deetya verabschiedet. Abends holt Paul Xenia von der Bahn – im zweiten Anlauf klappt’s, und die beiden ziehen nochmal los in die Nacht.

