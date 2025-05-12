Zum Inhalt springenBarrierefrei
Make Me Famous

Schlossbesuch, Content-Calls & Couch-Comedown

Schlossbesuch, Content-Calls & Couch-Comedown

Make Me Famous

Folge 36: Schlossbesuch, Content-Calls & Couch-Comedown

30 Min.Ab 12

Während Can sich weiter auskuriert und nach München zurückkehrt, plant Dennis neue Contentformate und kämpft beim Joggen mit alten Knieverletzungen. Xenia trifft Freundin Anastasia am Schloss Nymphenburg, später chillt sie mit Paul bei YouTube und Harry Potter. Dennis zeigt Paul frische Ideen, Can trifft Kumpel Hassan zum Essen & Shooting. Am Abend kehren alle in die Villa zurück – Küche bleibt stehen, dafür ist Couchzeit angesagt.

Make Me Famous
Make Me Famous

Make Me Famous

