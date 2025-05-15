Zum Inhalt springenBarrierefrei
Make Me Famous

Drama, Dumplings und Neuzugang – Villa-Vibes mit Höhen und Tiefen

Drama, Dumplings und Neuzugang – Villa-Vibes mit Höhen und Tiefen

Folge 39: Drama, Dumplings und Neuzugang – Villa-Vibes mit Höhen und Tiefen

30 Min.Ab 12

Dennis fühlt sich in der Villa nicht wohl, spricht mit Nancy über seine Rückkehr nach Mallorca und bucht Flüge. Während Can mitten in der Nacht aufwacht, Dumplings isst und mit Xenia im Wohnzimmer weiterschläft, startet der Tag für die WG mit der Ankunft von Neuzugang Jona. Die anderen gehen aufs Frühlingsfest, doch Dennis bleibt wegen Calls zurück – allein in der Villa, bis er Nancy vom Bahnhof abholt.

